КСУ взявся перевіряти конституційність карантинних обмежень

Конституційний суд розпочав розгляд подання Верховного Суду щодо конституційності встановлених урядом і парламентом обмежень на період карантину.

Як повідомляє Укрінформ, під час засідання у четвер суддя-доповідач Петро Філюк поінформував учасників провадження про хід розгляду справи.

Зокрема, за його словами, він направив запити до органів державної влади, наукових установ з проханням висловити правові позиції щодо порушених у конституційному поданні питань.

"Під час підготовки матеріалів справи до розгляду було надано доручення Секретаріату Конституційного суду підготувати інформаційно-аналітичну довідку щодо практики органів конституційної юрисдикції зарубіжних держав стосовно карантинних заходів у зв'язку з розповсюдженням COVID-19, а також стосовно аналізу законодавства зарубіжних країн з приводу зміни оплати праці працівників бюджетних установ на період запровадження карантину", - зазначив суддя.

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Оскільки КС розглядає це подання у формі письмового провадження, яке не передбачає усного заслуховування учасників провадження, після виступу судді-доповідача суд перейшов до закритої частини розгляду справи для ухвалення рішення.

Як повідомлялося, пленум Верховного Суду 29 травня звернувся до КС з поданням, у якому оскаржив окремі положення постанови уряду "Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" і положення частин першої, третьої статті 29 закону "Про Державний бюджет України на 2020 рік", абзацу дев'ятого пункту 2 розділу 11 "Прикінцеві положення" закону "Про внесення змін до закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік".

ВС просив перевірити, чи не були порушені: право на свободу пересування, право залишати територію України, право на мирні зібрання, право на підприємницьку діяльність і право на доступ до медичної допомоги.

У ВС вважають, що введене в законі про бюджет тимчасове обмеження на безспірне списання коштів державного та місцевих бюджетів за рішенням суду веде до невиконання судових рішень, що суперечить Конституції.

Крім того, ВС оскаржив введені з 1 квітня обмеження зарплат на рівні 47 тис. грн для держслужбовців. У цьому ВС вбачає неправомірне обмеження рівня матеріального забезпечення працівників бюджетних установ, прокурорів та суддів, що порушую принцип верховенства права та гарантії незалежності суддів та виконання судових рішень.