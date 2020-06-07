В Україні виявили 26 999 випадків коронавірусу, за добу - 485
Укрінформ
Станом на 7 червня в Україні лабораторно підтверджено 26 999 випадків COVID-19. За добу зафіксовано 485 нових випадків.
Про це свідчать дані Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу.
Станом на ранок 7 червня в Україні лабораторно підтверджено 26 999 випадків COVID-19. За добу 485 нових випадків.
Зафіксовано 11 нових летальних випадків. Одужало за добу 242 людини.
Загалом одужало 12 054 осіб, хворіє на COVID-19 - 14 157 особи.
Найбільше нових випадків за минулу добу зареєстровано в у Львівській області - 68, Чернівецькій області - 54 та м. Київ - 43.