Антирекорд Covid-19 на Львівщині: Шмигаль хоче запустити пулінг-тестування

Прем’єр-міністр України провів термінову нараду у Львівській облдержадміністрації з приводу врегулювання ситуації, що склалась в області через пандемію коронавірусної інфекції.

Про це повідомляє сайт Львівської ОДА.

«За статистикою останніх днів Львівщина стала своєрідним антирекордсменом. Спалаху не спостерігається, але кількість інфікованих рівномірно зростає. Джерелом зростання стало місто Львів. Через збільшення кількості інцидентів Львівська область обігнала Чернівецьку. Крім цього, утворилась черга на ПЛР-тестування. Щоб не допустити реального спалаху, необхідно діяти швидко та консолідовано» - наголосив під час наради Шмигаль.

За словами Прем’єр-міністра, Президент також тримає ситуацію в регіоні на своєму особистому контролі.

«Приріст захворюваності в області змушує ухвалювати непопулярні рішення, однак життя людей попри все для нас – в пріоритеті. Ми спільно із обласною радою доклали максимум зусиль, щоб забезпечити наші медичні заклади усіма необхідними засобами та матеріалами, тож у цьому сегменті ситуація не викликає занепокоєння. Досить гостро останнім часом постало питання внутрішньообласних перевезень, адже економіка потребує відновлення транспортних сполучень. Однак ми свідомі того, що рівень захворюваності буде падати лише при дотриманні карантину самими мешканцями області», - розповів голова Львівської ОДА Максим Козицький.

Заступник міністра охорони здоров’я Ірина Микичак додала, що за прогнозами Львівщина ще не пройшла піку захворюваності, тому необхідно в короткі терміни задіяти усі можливі важелі впливу на ситуацію.

За результатами наради Шмигаль доручив розглянути можливість запуску пулінг-тестування, що дозволить одночасно тестувати 5 зразків відібраного матеріалу. Подібну схему планують розпочати на базі лабораторій, що задіяні у процесі тестувань.

Як повідомлялося, за даними МОЗ, в Україні станом на ранок 6 червня лабораторно підтверджено 26 514 випадків COVID-19, з них за останню добу - 550. Одужали 11 812 осіб, померли — 777.

Фото: loda.gov.ua/