У Києві за добу коронавірус підтвердили ще у 43 осіб

На сьогодні в столиці вже 4368 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

Про це на брифінгу поінформував Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Кількість мешканців Києва, в яких за минулу добу виявили захворювання на коронавірус, збільшилась на 43 людини. На сьогодні в столиці вже 4368 підтверджених випадків захворювання на COVID-19", - сказав Кличко.

За його словами, серед тих, хто захворів, - 21 жінка віком від 24-х до 92-х років та дівчина, якій 17 років; 17 чоловіків від 19-ти до 100-та років та четверо хлопчиків віком від 4-х до 11-ти років.

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Кличко зазначив, що найбільше випадків захворювання виявили в Шевченківському, Дніпровському та Деснянському районах – по 7 випадків, та в Печерському – 6 підтверджених випадків за добу.

Як повідомлялось, станом на 22 червня в Україні лабораторно підтверджені 37 241 випадок COVID-19, за добу — 681 новий.