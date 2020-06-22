На Львівщині за добу зафіксували 200 випадків коронавірусу

Про це повідомляє пресслужба Львівської ОДА.

"Підтверджено методом ПЛР наявність коронавірусу за добу у 200 мешканців Львівщини. Місто Львів - 109", - йдеться в повідомленні.

За попередню добу в місті та області було госпіталізовано з підозрою на коронавірус 34 особи. Відправлено на самоізоляцію 53 осіб.

На сьогодні у стаціонарах перебуває 794 хворих, з низ 205 - у Львівській обласній інфекційній лікарні, 127 - у Центрі легеневого здоров'я, 86 - у 8 міській клінічній лікарні, 67 - у 1 міській клінічній лікарні, 150 - в госпіталі ветеранів війни та репресованих, 52 - у Стрийській міській лікарні, 47 - у Кам'янко-Бузькій лікарні, 14 - в Стебницькій міській лікарні, у Сокальській ЦРЛ - 27 осіб, у Рудківській – 18 осіб.

61 людина перебуває на лікуванні у відділенні реанімації. 13 пацієнтів - на ШВЛ.

За увесь час у місті та області COVID-19 підтверджено у 3980 осіб. Померло 114 осіб. Одужали від коронавірусної інфекції 674 осіб.

Як повідомлялося, У понеділок 22 червня міністр охорони здоров’я Максим Степанов проінспектує медичні заклади Львівської області, які надають допомогу хворим на COVID-19, у зв'язку з високою захворюваністю в регіоні.