На Київщині за добу зафіксували 28 нових випадків COVID-19.

Про це у Facebook повідомляє пресслужба Київської обласної державної адміністрації.

"За даними Київського обласного лабораторного центру, в області на 10:00 22 червня офіційно підтверджено 2236 випадків захворювання на коронавірус (у т.ч. 180 дітей та 436 медпрацівників (за весь період). Нових випадків за останню добу – 28", - зазначається у повідомленні.

Лабораторно підтверджені випадки:

– в Обухівському р-ні – 262 (м. Обухів - 132, смт Козин – 25, м. Українка - 40, с. Нещерів – 10, с. Таценки – 8, с. Романків - 5, с. Красне-1 – 7, с. Деремезне – 2, с. Григорівка – 3, с. Красна Слобідка – 5, с. Германівка – 4, с. Матяшівка – 8, с. Перше Травня- 1, с. Халеп’я - 1, с. Трипілля – 1, с. Жуківці – 3, с. Гусачівка – 1, с. Старі Безрадичі-1, с. Витачів – 1, с. Перегонівка - 1, с. Сепок – 1, с. Дерев‘яна – 1, с. Долина – 1);

– у Києво-Святошинському р-ні – 520 (м. Вишневе – 196, с. С. Борщагівка – 62, с. Крюковщина – 43, м. Боярка – 33, с. П. Борщагівка – 49, с. Лісники – 5, с. Гатне – 12, с. Святопетрівське – 23, с. Новосілки – 2, с. Дмитрівка – 5, с. Білогородка – 7, с. Шпитьки – 2, с. Тарасівка -24, с. Чайки – 10, с. Нове – 4, с. Кременище – 1, с. Горенка – 2, с. Капітанівка – 1, с. Гнатівка – 1, с. Юріївка – 2, с. Гореничі – 4, с. Ходосівка – 3, с. Круглик – 1, с. Мих. Рубежівка – 2, с. Личанка – 2, с. Віта Поштова – 7, с. Мироцьке – 5, с. Хотів – 5, с. Лука – 2; с. Музичі – 1, с. Лісне -1, с. Чабани – 3);

– у Баришівському р-ні – 59 (с. Недра - 1; с. Дернівка – 1; с. Лукаші – 15; с. Леляки – 16, с. Селище – 1, с. Бзів – 1, с. Семенівка – 7, с. Перемога – 1, с. Волошинівка – 1; с. Паришків – 1, с. Яблуневе – 2, с. Садове – 3, с. Пасічна – 1, с. Борщів - 1, с. Веселинівка – 2, с. Лехнівка –5);

– у Білоцерківському р-ні – 14 (с. Іванівка - 1, с. Шкарівка – 1, с. с. Чупира – 1, с. Макіївка – 1, с. М. Вільшанка - 1, с. Фурси - 4, м. Узин –5);

– у Бориспільському р-ні – 94 (с. Гора – 7, с. Гнідин – 18, с. Вороньків – 3, с. Проліски – 6, с. Ревне – 6, с. Старе – 2, с. Головурів – 1, с. Лебедин – 1, с. Кийлів – 1, с. Мирне – 1, с. Сулимівка – 2, с. Петропавлівське – 2, с. Вишеньки –14, с. Городище – 2, с. Дударків – 10, с. Щасливе – 2, с. В.Олександрівка – 1; с. М.Олександрівка – 2; с. Перемога – 1; с. Іванків – 1; с. Кучаків – 3, с. Синьківка - 1,с. Мартусівка – 1, с. Глибоке – 5, с. Чубинське -1);

– у Броварському р-ні – 88 (8 – с. Требухів, 16 – Велика Димерка, 24 – с. Зазим’я, с. Княжичі - 6, 4 – смт Калита, 1- с. Погреби, с. Гоголів - 4, 2 – с. Бобрик, 5 - с. Мокрець; 3 – c. Заворичі, 3 – с. Шевченкове, с. Залісся -1; с. Літки –1, с. Літочки - 1, с. Семиполки – 1, с. Рожівка – 1; с.Плоске – 1, с. Рудне – 1, с. Борщів – 1, с. Головурів – 1, с. Красилівка – 3);

– у Бородянському р-ні – 31 (смт Немішаєво – 4; с. Озірщина – 1, смт Клавдієво – 1; с. Загальці – 3; с. Здвижівка – 3; с. Вабля -1; с. Луб’янка –2; с. Козинці – 2, с. Пісківка – 2; с. Мигалки – 1; С. Нове Залісся -1; с. Майданівка – 1, с.Мироцьке -1, с. Шибене – 2, с. Небрат – 1, с. Микуличи – 3, с. Бабинці -2);

– у Васильківському р-ні – 59 (с. Рославичі – 3; с. Іванковичі – 1; смт Глеваха – 10; с. Погреби -2; с. Данилівка - 3; с. М. Салтанівка –1; с. Безп’ятне -3; с. Крушинка – 1, c. Кожухівка – 3; с. Ксаверівка – 2, с. Ковалівка – 4; с. Варовичі – 1; с. Зайців –1; с. Мархалівка - 3; с. Зелений Бір – 3; с. Саливінки –2, смт Гребінки – 1, смт Калинівка – 1, с. Плесецьке – 1, с. Лубянка – 1, с. Застугна – 1, смт Васильківка - 1, с. Здорівка – 10);

– у Вишгородському р-ні – 41 (с. Нові Петрівці-5, с. Старі Петрівці – 4, с. Тарасівщина – 1; с. В. Дубечня - 1; с. Н.Дубечня – 1, с. Казаровичі - 3, с. Синяк – 1, смт Димер – 4; с. Гаврилівка – 2, с. Демидів - 1; с. Лютіж –2; с. Лебедівка – 1; с. Катюжанка – 2; с. Воропаїв– 4, с. Пірново -3; с. В.Крупіль – 1, с. Абрамівка – 1, с. Новосілки - 4);

– в Іванківському районі – 9 (с. Тетерівське -1; с. Блідча – 1; с. Леонівка – 1, с. Коленцівське – 1, с. Обуховичі – 1, с. Рудня Тальська - 1; с. Мусійки – 1; с. Феневичі -1, с. Дитятки– 1);

– у Макарівському р-ні – 20 (с. Мостище - 2; с. Березівка - 3; с. Лишня - 1; с. Фасова - 1; с. Гавронщина - 1; с. Вільне -1, с.Бишів – 4; с.Почепин -1; с.Мотижин – 2; с. Пашківка – 1, с. Литівка – 1, с. Наливайківка – 1, с.Садки-Строївка -1);

– у Миронівському р-ні – 34 (с. Маслівка - 2; с. Зеленьки - 4; с. Карапиші - 27; с. Олександрівка - 1);

– у Кагарлицькому р-ні – 39 (с. Слобода – 13; с. Зелений Яр – 5; с. Липовець –1, с. Новосілки - 6; с. Юшки – 6; с. Горохове –2; с. Панікарча – 1, с. Гребені - 1; с. Черняхів –1; с. Бурти - 1, с. Шубівка – 1);

– у Переяслав-Хмельницькому р-ні – 13 (с. Пристроми - 3; с. Стовп’яги -1; с. Циблі - 2; с. В. Каратуль -1; с. Ульянівка –2, с Дівички – 2; с. Гайшин -1, с. Виповзки – 1);

– у Поліському р-ні – 2 (1 - с. Стещино, 1 – с. Максимовичі);

– у Рокитнянському р-ні – 7 (2 – с. Запруддя, 1 – с. Синява, 1- с. Троїцьке, 2 - с. Ольшаниця, с. Острів – 1);

– у Ставищенському р-ні – 9 (с. Гейсиха – 8, с. Кривець – 1);

– у Таращанському р-ні – 2 (с. Лука -1, с. Ріжки - 1);

– у Згурівському р-ні – 7 (с. Стара Оржиця – 1; с. Мала Березанка -1; с. Черевки -1, с. Великий Крупіль - 1, с. Нова Олександрівка - 1, с. Усівка – 1, с. Жуківка -1);

– у Богуславському р-ні – 10 (3 – с. Івки, 1 – с. Дибинці, с. Ісайки – 1, 3 - с. Щербашинці, с. Михайлівка - 1, с. Москаленки - 1);

– у Фастівському р-ні – 11 (с.Червоне - 2, с. Червона Мотовилівка - 3, смт Борова – 3, с. Триліси – 1, с. Велика Снітинка - 1, с. Мала Снітинка -1);

– у Сквирському р-ні – 3 (с. Самгород – 2, с. Великополовецьке – 1);

– у Тетіївському р-ні – 6 (с. Черепин – 1; с. Стадниця – 1, с. Михайлівка – 1, с. П‘ятигори – 1, с. Денихівка – 2);

– в Яготинському р-ні – 4 (с. Панфіли – 2, с. Воронівщина – 1, с. Засупоївка – 1).

У м. Біла Церква – 110; смт Баришівка – 8; м. Бровари – 77; м. Бориспіль - 72; смт Бородянка – 22; м. Буча – 57; м. Березань - 24; м. Васильків – 38; смт Глеваха – 2; смт Володарка – 4; м. Вишгород – 36; м. Ірпінь – 120; м. Макарів -5; м. Фастів – 42; м. Миронівка – 5; смт Ворзель – 10; смт Гостомель – 21; смт Коцюбинське – 50; смт Ставище – 6; м. Кагарлик – 41; м. Ржищів –3; м. Переяслав - 20; смт Рокитне – 10; м. Богуслав – 6; м. Яготин – 69; смт Згурівка – 3; смт Іванків – 6; м. Тетіїв – 23; м. Славутич – 2.

З них на стаціонарному лікуванні – 258, на самоізоляції – 1950.

Одужало 1100 осіб (у т.ч. 83 дитини).

За період з 14 березня всього до Київського обласного лабораторного центру надійшло 5605 підозр на COVID-19.

За останню добу отримано 36 повідомлень про підозру.

Встановлено медичне спостереження за 8594 контактними особами.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 22 червня в Україні лабораторно підтверджений 37 241 випадок COVID-19, за добу — 681 новий.