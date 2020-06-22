В Одесі посилили карантин — правоохоронці перевірятимуть транспорт, пляжі та ринки

В Одесі через збільшення випадків інфікування COVID-19 посилено карантинні заходи: з понеділка правоохоронцям доручено перевіряти їх дотримання у громадському транспорті, на пляжах і місцях торгівлі, не допускається стихійна торгівля в рекреаційних зонах.

Таке рішення ухвалила комісія за питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Одеської міськради, повідомляє пресслужба мерії.

"З метою протидії поширенню коронавірусної хвороби COVID-19 на території міста Одеси...забороняється перебувати в громадських будівлях і спорудах, громадському транспорті без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок; перебування на вулицях без документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство чи її спеціальний статус; самовільно залишати місця самоізоляції чи обсервації; відвідувати заклади освіти її здобувачами в групах понад 10 осіб, крім участі у державній підсумковій атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання, зовнішнього незалежного оцінювання чи вступних випробуваннях", - йдеться повідомленні.

Крім того, заборонено проведення масових культурних чи розважальних, спортивних чи релігійних та інших заходів за участю більше однієї особи на 5 кв. метрів площі будівлі або території (якщо захід проводиться на відкритому повітрі), де проводиться захід. Організатор заходу відповідальний за дотримання фізичної дистанції між учасниками не менше ніж 1,5 метра.

Такі ж вимоги стосуються діяльності дитячих закладів оздоровлення та відпочинку; здійснення пасажирських перевезень на міських автобусних маршрутах у режимі маршрутного таксі, в трамваях і тролейбусах, приміському та внутрішньообласному та міжобласному сполученні. Перевізник несе відповідальність за забезпечення водіїв респіраторами або захисними масками та контроль за використання засобів індивідуального захисту пасажирами під час перевезення.

Департаменту транспорту Одеської міськради доручено скорегувати маршрути руху громадського транспорту з урахуванням змінених графіків роботи підприємств. Орендарям пляжів необхідно забезпечувати півтораметрову відстань між шезлонгами, а ресторани - забезпечити таку ж відстань між столиками розміщувати за ними не більше чотирьох осіб.

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За минулий тиждень на Одещині зареєстровано сплеск захворювань на COVID-19. Лабораторно підтверджено 133 випадки - проти 80. Загальна кількість хворих - 1234, в тому числі - 222 медичних працівників (144 одужало) та 116 дітей (44 одужало).

Найбільші осередки зафіксовано в Одесі - 301 випадок, Болградському районі -100 випадків та в

Подільському районі - 449 випадків. В Ізмаїлі та п'яти районах Одещини введено посилені карантинні заходи.