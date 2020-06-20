На Одещині посилено перевірятимуть пляжі та бази відпочинку на дотримання карантину

Наступного тижня на територіях курортних районів Одеської області розпочнуть роботу рейдові групи з контролю за дотриманням карантинних норм на пляжах та базах відпочинку.

Про це повідомив голова Одеської ОДА Максим Куций у Facebook.

«На територіях курортних районів Одеської області буде створено рейдові групи із контролю за дотриманням карантинних норм громадянами, які відвідуватимуть пляжі та бази відпочинку. Поліція жорстко реагуватиме на порушення санітарних правил», - заявив він.

Також, за словами голови ОДА, наступного тижня на Одещині, крім пляжів, розпочнуться посилені перевірки ринків, закладів громадського харчування та транспорту щодо дотримання заходів із запобігання поширенню коронавірусу.

Як зазначив Куций, рішення про посилення контролю пов’язане зі збільшенням за останній тиждень лабораторно підтверджених випадків коронавірусу у 1,7 раза (133 випадки проти 80).

За його даними, за минулу добу на Одещині діагноз підтвердився у 32 пацієнтів. Зафіксовано два летальних випадки. Загальна кількість хворих становить 1234, з них 222 медичних працівників та 116 дітей.

Також Куций наголосив, що через нехтування санітарними правилами закрито на карантин три села на Одещині, а в Болградському районі закрито ринки, торговельні центри, ресторани.

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«Я впевнений, ніхто не хоче, аби на Одещині поновлювались жорсткі карантинні обмеження, а улюблені місця знов закрилися. Але адаптивний карантин є ефективним лише за свідомої поведінки всіх громадян. Тому вкотре закликаю відповідально ставитися до рекомендацій Міністерства охорони здоров’я та уникати місць великого скупчення людей, носити маску та частіше мити руки», - закликав голова ОДА.

Як повідомлялося, в Україні станом на ранок 20 червня підтверджено 35 825 випадків COVID-19, з них 994 летальних, 16 406 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 841 новий випадок.

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В країні до 31 липня діє адаптивний карантин. Тобто обмежувальні заходи можуть пом'якшуватись чи посилюватися у залежності від епідемічної ситуації в кожному регіоні.

В Офісі Президента в суботу, 20 червня, анонсували що наступного тижня розпочнуться посилені перевірки закладів громадського харчування та транспорту щодо дотримання заходів із запобігання поширенню коронавірусу.