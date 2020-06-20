В Україні почнуть посилено перевіряти кафе і транспорт на дотримання вимог карантину

Громадські місця в Україні повинні відповідати епідеміологічним вимогам під час карантину.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський на селекторній нараді щодо запобігання поширенню коронавірусу, інформує пресслужба глави держави.

"Якщо заклади не слідкують за тим, щоб люди були в масках, щоб була дотримана дистанція, заходи безпеки, то мають нести за це відповідальність. Громадські місця мають відповідати епідеміологічним вимогам під час карантину", – наголосив Президент.

Зазначається, що наступного тижня розпочнуться посилені перевірки закладів громадського харчування та транспорту щодо дотримання заходів із запобігання поширенню коронавірусу.

Як повідомляв Укрінформ, громадський транспорт під час карантину має право перевозити лише пасажири, які сидять на вільних місцях, ті повинні бути у захисних масках. Також має проводитися регулярна дезінфекція транспортного засобу.

В Україні станом на ранок 20 червня підтверджено 35 825 випадків COVID-19, з них за добу - 841 нових.