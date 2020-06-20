Весілля та поминки: на Закарпатті почали “карантинні” рейди на ресторани

На Закарпатті стартувала масштабна перевірка роботи ресторанів та громадського транспорту на дотримання карантинних обмежень.

Про це повідомляє Закарпатська ОДА у Facebook.

“В області поліція посилюватиме контроль за дотриманням протиепідеміологічних заходів та проводитиме постійні рейди. Сьогодні стартує перевірка щодо дотримання закарпатцями самоізоляції, перевірятимуть, чи працюють ресторани, котрі можуть працювати лише у формі «їжа на виніс» та тераси, а також не можуть організовувати масові заходи усередині приміщення - весілля, поминки та інші”, - йдеться в повідомленні.

Також поліція перевірить, чи дотримуються карантинних обмежень перевізники, оскільки у громадському транспорті можуть їздити лише пасажири, які сидять на вільних місцях, у захисних масках на обличчі. Також повинна проводитися регулярна дезінфекція транспортного засобу, підкреслили в ОДА.

Як повідомляється, на порушників накладатимуть штрафні санкції за порушення карантинних обмежень - від 17 тисяч гривень.

В ОДА обіцяють у разі, якщо ситуація з коронавірусом в області не покращуватиметься, приймати рішення щодо посилення карантинних обмежень, зокрема, обмеження руху громадського транспорту: повного або на вихідних.

Як повідомлялося, у Закарпатській області станом на 20 червня підтверджено 2 069 випадків коронавірусу, з них за добу – 109.

Загалом в Україні зареєстровано 35 825 випадків COVID-19, за добу – 841.