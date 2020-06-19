На Закарпатті захворюваність на Covid-19 зростає третій день поспіль

Нам Закарпатті третій день поспіль відзначається зрістання захворюваності на Covid-19: за останню добу — 78 інфікованих, троє людей померло.

Про це повідомляє Закарпатський обласний центр громадського здоров'я у Facebook.

“На Закарпатті за останню добу у 78 осіб підтверджено коронавірус методом ПЛР, з них - 8 медичні працівники та 4 - діти” - йдеться в повідомленні.

Відтак, вже третій день поспіль Закарпаття дає рекордно високу захворюваність на коронавірус - в межах 80 інфікованих осіб на добу.

Як інформують в Центрі здоров'я, протягом останньої доби та ночі на 19 червня троє пацієнтів з діагнозом коронавірус померли.

“За добу, що минула зареєстровано два летальних випадків хворих із встановленим діагнозом COVID-19, а також сьогодні після півночі помер ще один хворий із діагнозом COVID-19”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що впродовж минулої доби за екстреною медичною допомогою звернулися 394 пацієнти, з них 48 – з ознаками гострої пневмонії та 23 - з підозрою на COVID-19.

Як уже повідомляв Укрінформ, від сьогодні, 19 червня, рішенням обласної комісії ТЕБ та НС в області посилено карантинні заходи: припинена робота дитсадків, не курсує міжобласний транспорт, на в'їзді в область по трасі Київ-Чоп встановлено блокпост.

Станом на 19 червня в Україні лабораторно підтверджені 34 984 випадки COVID-19, за добу — 921 новий. Усього зафіксовано 985 летальних випадків. 16 033 людей одужали.