Закарпаття "закривають" на карантин

Через значне збільшення кількості нових випадків COVID-19 на Закарпатті знову закривають дитсадки та припиняють міжобласне сполучення. На одному із в'їздів в область по трасі Київ-Чоп встановлюють блок-пост.

Про це голова Закарпатської ОДА Олексій Петров повідомив у Facebook.

“Щойно завершилося засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Останніми днями в області фіксують антирекорди виявлених хворих на COVID-19. Кількість нових випадків СОVID-19 за останні 7 днів на 100 тисяч населення становить 32.07, при заявленому показнику, який необхідний для послаблення карантину, не більше 12 осіб на 100 тисяч населення. Відтак, комісія ТЕБ та НС вирішила заборонити на всій території області до покращення епідемічної ситуації та прийняття окремого рішення діяльність дитсадків, міжобласні перевезення” - йдеться в повідомленні.

Рішенням комісії заборонили також весілля та поминки за участі понад 10 осіб у приміщеннях. Знову будуть закриті басейни, фітнес-центри та розважальні заклади.

Також прийняли рішення відновити роботу контрольно-пропускного пункту на Абранському перевалі (автодорога М-06 Київ-Чоп) із проведенням температурного скринінгу тих, хто в’їжджає на територію області.

Разом із тим комісія поки вирішила не забороняти діяльність готелів (крім функціонування в готелях ресторанів, басейнів, спа-зон), регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів громадським транспортом у міському, приміському, міжміському, внутрішньообласному сполучені, перевезення пасажирів залізничним транспортом в усіх видах внутрішнього сполучення (приміському, міському, регіональному та дальньому) між регіонами.

Головному управлінню Держпродспоживслужби в Закарпатській області, головному управлінню Національної поліції в Закарпатській області, управлінню патрульної поліції в Закарпатській області Департаменту патрульної поліції, ВЧ 3002 Національної гвардії України доручили забезпечити проведення рейдових перевірок щодо дотримання суб’єктами господарювання встановлених вимог стосовно функціонування в умовах адаптивного карантину.

Особливу увагу комісія радить звернути на дотримання масочного режиму, соціальної дистанції та дезинфекції у закладах харчування, спортзалах, громадському транспорті та на ринках.

Як повідомлялося, станом на 18 червня в Україні підтверджено 34 063 випадки COVID-19, з них за добу — 829 нових.