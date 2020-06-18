У Болграді протестувальники увірвалися до РДА - вимагають не посилювати карантин

Оскільки голова РДА Андрій Кучмійов до учасників акції не вийшов, підприємці увірвалися до адмінбудівлі, вимагаючи з ним зустрічі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми вимагаємо від влади скасувати карантинні заходи, які не дають нам змоги вести торгівлю на ринках і в магазинах, змушують закрити заклади громадського харчування", - сказав журналістам один з учасників акції протесту.

Місцеві підприємці зібрали підписи під зверненням до керівництва райдержадміністрації щодо відновлення обмежень на роботу підприємств торгівлі та ринків, спричинених різким збільшенням випадків захворювань на COVID-19.

У свою чергу, керівництво РДА оприлюднило відомості про поточну епідемічну ситуацію в Болградському районі. Зокрема, станом на 18 червня тут лабораторно підтверджено 91 випадок хворих на коронавірус. Найбільше інфікованих COVID-19 у населених пунктах Дмитрівка (41), Криничне (14), Городнє (11), Болград (8) та ін.

"Стан 63 хворих задовільний, 28 із них перебувають на стаціонарному лікуванні в медичних закладах. Серед хворих 14 медпрацівників та 8 дітей віком до 17 років. Наразі 7 осіб вилікувались від коронавірусу, одна пацієнтка померла", - зазначається у повідомленні пресслужби Болградської РДА.

Тут нагадали, що з огляду на загрозливу ситуацію з поширенням коронавірусу комісія з ТЕБ І НС запровадила на території району карантинні заходи - задля недопущення розповсюдження COVID-19.

За даними Одеської ОДА, протягом тижня на 130 осіб зросла кількість хворих на COVID-19 в області, причому найбільші осередки зафіксовані в Одесі - 291, у Болградському та Подільському районах - відповідно 84 та 447. Загальна кількість пацієнтів сягає 1161, «активних» випадків - 648, одужали 513 осіб.

Через складну епідемічну ситуацію у Болградському районі закриті на карантин села Дмитрівка та Криничне, а в Ізмаїльському районі - село Першотравневе. Туди направлено групу експертів-епідеміологів.

Загалом в Україні станом на 18 червня лабораторно підтверджено 34 063 випадки зараження коронавірусом, з них за добу - 829.