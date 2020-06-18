На карантин "закрили" Болградський район Одещини

На Одещині погіршилась ситуація з поширенням COVІD-19: найбільші осередки захворювань зафіксовані в Одесі, Подільському та Болградському районах.

Про це повідомляє пресслужба Болградської РДА.

"З 18 червня у Болградському районі посилено заходи з протидії розповсюдженню COVID-19. Таке рішення ухвалила комісія з ТЕБ і НС райдержадміністрації з огляду на те, що на території району зареєстровано 84 випадки захворювання", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з 18 червня до особливого розпорядження в районі заборонено регулярні та нерегулярні пасажирські перевезення автотранспортом, а з 22 червня - функціонування ринків, роботу суб’єктів господарювання, що передбачає приймання відвідувачів, зокрема закладів громадського харчування (ресторанів, кафе, літних майданчиків тощо), закладів культури, торгового і побутового обслуговування населення тощо.

Управлінню Держпродспоживслужби у районі, міськрайонному сектору ГУ ДСНС доручено в межах компетенції вжити заходів, спрямованих на виконання рішення комісії.

За словами голови Одеської ОДА Максима Куцого, протягом тижня на 130 осіб зросла кількість хворих на COVID-19 в області, причому найбільші осередки зафіксовані в Одесі - 291, у Болградському та Подільському районах - відповідно 84 та 447. Загальна кількість пацієнтів сягає 1161, «активних» випадків - 648, одужали 513 осіб.

Через складну епідемічну ситуацію у Болградському районі закриті на карантин села Дмитрівка та Криничне, а в Ізмаїльському районі - село Першотравневе. Туди направлено групу експертів-епідеміологів.

За даними ЦГЗ, на 18 червня (станом на 9:00) в Україні 34 063 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 966 летальних, 15 447 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 829 нових випадків. Загалом проведено 530 442 тестування методом ПЛР.