Степанов проінспектує лікарні у Львівській області

У понеділок, 22 червня, міністр охорони здоров’я Максим Степанов проінспектує медичні заклади Львівської області, які надають допомогу хворим на COVID-19, у зв'язку з високою захворюваністю в регіоні.

Про це міністр охорони здоров’я поінформував на щоденному брифінгу 22 червня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Останній тиждень ми спостерігаємо великий зріз захворюваності саме у Львівській області. Сьогодні у нас 200 хворих саме на Львівщині, загальна кількість підтверджених випадків 3 980 за весь час пандемії. Це дуже велика кількість, і сьогодні я разом зі своїм заступником та разом з провідними фахівцями перебуваємо на Львівщині для того, щоб розібратися, надати відповідну допомогу, прийняти рішення щодо покращення епідеміологічної ситуації і щодо перебігу лікування в тих чи інших закладах", - сказав Степанов.

Він додав, що про результати інспекції буде повідомлено відразу після завершення відвідування лікарень, що безпосередньо надають меддопомогу хворим на COVID-19.

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За даними Міністерства охорони здоров’я, які Максим Степанов озвучив на брифінгу, станом на 22 червня найбільша кількість захворілих на COVID-19 за добу у Львівській області — 200 осіб, Рівненській області — 91 особа, Волинській області — 70 осіб.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 22 червня в Україні лабораторно підтверджено 37 241 випадок COVID-19, за добу 681 новий випадок. Одужало 16 642 особи, летальних випадків - 1012.