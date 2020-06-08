В Україні підтвердили 27 462 випадки COVID-19, за добу - 463

В Україні підтвердили 27 462 випадки COVID-19, за добу - 463

Укрінформ
Станом на ранок 8 червня в Україні лабораторно підтвердили 27 462 випадки COVID-19. Найбільше нових випадків зафіксовано в Києві — 72.

Про це свідчать дані Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу.

Загалом, за даними Системи, померли 797 осіб, одужали - 12 195, хворіють на COVID-19 - 14 470, з підозрою на коронавірус - 65 687.

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Найбільше нових випадків спостерігається в столиці — 72, на другому місці Закарпатська — 64 випадки, Чернівецька — 52 нових випадки області.

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