В Україні підтвердили 27 462 випадки COVID-19, за добу - 463
Укрінформ
Станом на ранок 8 червня в Україні лабораторно підтвердили 27 462 випадки COVID-19. Найбільше нових випадків зафіксовано в Києві — 72.
Про це свідчать дані Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу.
Загалом, за даними Системи, померли 797 осіб, одужали - 12 195, хворіють на COVID-19 - 14 470, з підозрою на коронавірус - 65 687.
Найбільше нових випадків спостерігається в столиці — 72, на другому місці Закарпатська — 64 випадки, Чернівецька — 52 нових випадки області.