У Києві та чотирьох областях карантинні заходи не послаблять – МОЗ

Станом на 7 червня чотири регіони України та місто Київ не відповідають усім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Згідно з даними, поки не готові до послаблення карантину м. Київ, Волинська, Львівська, Рівненська та Чернівецька області.

Неможливість переходити на наступний етап зняття карантинних обмежень у цих областях пояснюється високою інцидентністю (загальна кількість нових випадків COVID-19 за останні 7 днів на 100 тис. населення), великою завантаженістю ліжкових місць у медзакладах та низьким охопленням населення ПЛР-тестуванням на коронавірус.

Зазначається, що щодо визначених критеріїв з АР Крим та м. Севастопель відсутні.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів 20 травня ухвалив рішення про перехід на адаптивну модель карантину з 22 травня до 22 червня.

Станом на 7 червня в Україні лабораторно підтверджено 26 999 випадків COVID-19. За добу зафіксовано 485 нових випадків.