Дистанція, маски, антисептики: Степанов закликає не нехтувати карантинними правилами

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов закликав українців не нехтувати карантинними заходами, попри пом'якшення карантину.

Про це він сказав на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я звертаюсь до кожного громадянина України і наполегливо прошу не нехтувати правилами, які рекомендує МОЗ. Дотримуйтесь соціальної дистанції, користуйтеся масками, користуйтесь антисептиками. Це все важливо, це все те, що буде берегти ваше здоров'я та ваше життя. Подумайте про своїх близьких, яких ви можете інфікувати", - сказав Степанов.

Він зазначив, що суспільству варто не плутати пом'якшення карантину з повним його скасуванням. За словами міністра, статистика останніх днів показує, що фіксується захворювання у понад 500 осіб щодня.

Степанов додав, що наразі і в інших країнах є збільшення захворюваності на коронавірус.

"Рівень передачі вірусу у Німеччині в останні дні перевищує критичне значення. Також Китай, звідки розпочалась пандемія, теж оголосив про можливість нового спалаху. Ще однією країною, де влада оголосила про початок другої хвилі, є Південна Корея, також Бразилія, Індія показує велику кількість захворюваності на коронавірус", - сказав очільник МОЗ.

Як повідомлялося, станом на 7 червня в Україні лабораторно підтверджено 26 999 випадків COVID-19. За добу зафіксовано 485 нових випадків.

У світі зареєстровано 6 982 883 випадки коронавірусу, зокрема 402 273 осіб загинули і 3 413 416 одужали.