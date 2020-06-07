У МОЗ розповіли, як закуповують ІФА-тести

Закупівля тестів імуноферментного аналізу на визначення антитіл до коронавірусної інфекції (ІФА-тести) відбувається децентралізовано.

Про це на брифінгу 7 червня поінформував міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Закупівля ІФА-тестів відбувається децентралізовано, оскільки лабораторії, які можуть працювати з ІФА-тестсистемами, стоять у районних лікарнях, обласних лікарнях, міських лікарнях. Тому така можливість надана саме місцевим органам влади, місцевим лікарням, які їх закуповують і використовують згідно із затвердженим алгоритмом МОЗ", - сказав Степанов.

Він зазначив, що на сьогодні було зроблено близько 40 600 ІФА-тестів.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні наприкінці травня розпочали тестування методом ІФА, який дозволяє виявити в організмі людини антитіла до коронавірусу.

Станом на 7 червня в Україні лабораторно підтверджено 26 999 випадків COVID-19. За добу зафіксовано 485 нових випадків.