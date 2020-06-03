Столичним медикам зробили понад 850 ІФА-тестів

У Києві медичним працівникам зробили понад 850 ІФА-тестів на коронавірус.

Про це на брифінгу поінформував Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"На сьогодні в столиці працівникам медзакладів зробили понад 850 ІФА-тестів", - сказав Кличко.

Він зазначив, що ІФА-тести роблять усім лікарям, що працюють чи могли контактувати з хворими або з людьми з підозрою на COVID-19.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні наприкінці травня розпочали тестування методом ІФА, який дозволяє виявити в організмі людини антитіла до коронавірусу.

Станом на 3 червня в Україні лабораторно підтверджено 24 823 випадки COVID-19, зокрема за добу 483.