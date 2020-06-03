Кількість випадків коронавірусу в Києві зросла до 3133, за добу - 62 нових

У Києві 3133 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

Про це на брифінгу заявив Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Кількість мешканців Києва, у яких підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилась на 62 людини, 10 із них - медики. На сьогодні в Києві вже 3133 підтверджених випадків захворювання на COVID-19", - сказав Кличко.

За його словами, захворіли: 38 жінок віком від 24 до 95 років та три дівчинки – 5, 7 і 10 років. Також 16 чоловікiв від 30 до 83 років і п'ятеро хлопчиків – від 3 до 14 рокiв.

Він повідомив, що одужали за добу 38 людей. Усього коронавірус подолали 756 мешканців столиці.

За словами Кличка, найбільше випадків захворювання зафіксували в Солом'янському районі – 10, Деснянському - 9 та у Дніпровському і Шевченківському – по 8 випадків.

Як повідомлялось, станом на 3 червня в Україні лабораторно підтверджено 24 823 випадки COVID-19. За добу - 483 нових.