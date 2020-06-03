В Україні підтвердили 24 823 випадки коронавірусу, за добу - 483

Станом на 3 червня в Україні лабораторно підтверджено 24 823 випадки COVID-19. За добу - 483 нових випадків.

Про це свідчать дані системи моніторингу поширення коронавірусної хвороби РНБО.

Згідно з цими даними, в Україні померли 735 інфікованих коронавірусом, з них 8 за добу.

Одужали на цей час 10 440 українців, з них за добу 362.

Найбільше нових випадків захворювання на коронавірус за останню добу зафіксовано у Чернівецькій області - 147, Івано-Франківській - 83 та в місті Києві - 69.

Як повідомлялося, 2 червня було зафіксовано 328 нових випадків коронавірусної хвороби в Україні.

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За даними Worldometer, станом на ранок 3 червня у світі зафіксовано 6 452 390 випадків коронавірусу, з них 382 479 летальних, одужали 3 066 696 осіб.