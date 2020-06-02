У Харкові зафіксували спалах коронавірусу в обласному лабцентрі

У Харківському обласному лабораторному центрі МОЗ зареєстровано спалах СОVID-19 – захворіло вже 10 працівників.

Про це повідомила кореспонденту Укрінформу директор установи Любов Махота.

«Захворіли 10 працівників, двоє з них - у лікарні, інші - на самоізоляції. Вірус занесено ззовні - через чоловіка працівниці по контакту. Захворілі не мали контакту ні з хворими на СОVID-19, ні з біоматеріалом», - поінформувала директор.

За словами Махоти, серед захворілих - 6 епідеміологів (5 епідеміологів та завідувач епідеміологічним відділом), помічник епідеміолога, юрист, санітарка і водій (загалом в обласному лабцентрі близько 200 працівників).

Спалах СОVID-19 не вплинув на роботу установи, запевняє керівник, ПЛР-тести роблять. «Продовжуємо працювати в уже звичному понаднормовому режимі», - зазначила Махота.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 2 червня на Харківщині зареєстровано 1104 випадки COVID-19. 506 людей одужали, 48 - померли.

В Україні загалом підтверджено 24 340 випадків COVID-19, з них 727 летальних, 10 078 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 328 нових випадків.