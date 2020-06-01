Спалах на Харківщині: в інтернаті вже виявили 28 хворих на COVID-19

На цей час відомо про 28 інфікованих коронавірусом у Піско-Радьківському психоневрологічному інтернаті у Харківській області.

Про це повідомила Борівська районна державна адміністрація у Facebook.

«Станом на ранок 1 червня в районі підтверджено випадків захворювання на коронавірус COVID-19 – 28. Всі виявлені випадки зафіксовано на території Піско-Радьківського психоневрологічного інтернату, з них: госпіталізовано – 4, на самоізоляції – 24», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 17 осіб визначені як підозрілі та контактні, ніхто з них не госпіталізований.

Читайте також: На Дніпропетровщині стартувала третя хвиля послаблення карантину

«Піско-Радькіський ПНБІ залишається закритим на обсервацію. Національною поліцією здійснюється цілодобове чергування біля закладу з метою недопущення поширення пандемії COVID-19», - зазначили в РДА.

Про спалах у Піско-Радьківському інтернаті стало відомо 27 травня, тоді повідомлялося про 10 захворілих.

3 28 травня заклад закритий на обсервацію.

Наразі в Піско-Радьківському психоневрологічному інтернаті постійно проживають 119 людей, обслуговуючий персонал налічує 85 осіб. Наймолодшому підопічному 30 років, найстаршому - 98.

Станом на 1 червня на Харківщині зареєстровано 1067 випадків корона вірусу. 496 людей одужало, 47 – померли.

Як повідомлялося, за даними ЦГЗ, станом на 1 червня в Україні 24 012 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 718 летальних, 9690 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 340 нових випадків.