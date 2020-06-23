До послаблення карантину не готові 14 областей – МОЗ
Про це йдеться на сайті Міністерства охорони здоров'я.
"Перехід областей до наступного етапу карантину, що передбачає послаблення карантинних обмежень, можливий за умови відповідності епідситуації в області визначеним критеріям. Ці критерії відображають контроль за передаванням вірусу, рівень спроможності лікувальної мережі, закладів епідеміологічного профілю та системи охорони здоров’я в цілому протидіяти поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 і, відповідно, дають змогу контролювати епідемічну ситуацію на досягнутому на поточну дату рівні", - йдеться у повідомленні .
Згідно з даними МОЗ, станом на 23 червня не готові до послаблення протиепідемічних заходів Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Тернопільська, Чернівецька області.
В Україні станом на 23 червня лабораторно підтверджено 38 074 випадки COVID-19, померло 1035 осіб, одужало - 16 956.