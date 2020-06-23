До послаблення карантину не готові 14 областей – МОЗ

Не готові до послаблення протиепідемічних заходів 14 областей.

Про це йдеться на сайті Міністерства охорони здоров'я.

"Перехід областей до наступного етапу карантину, що передбачає послаблення карантинних обмежень, можливий за умови відповідності епідситуації в області визначеним критеріям. Ці критерії відображають контроль за передаванням вірусу, рівень спроможності лікувальної мережі, закладів епідеміологічного профілю та системи охорони здоров’я в цілому протидіяти поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 і, відповідно, дають змогу контролювати епідемічну ситуацію на досягнутому на поточну дату рівні", - йдеться у повідомленні .

Згідно з даними МОЗ, станом на 23 червня не готові до послаблення протиепідемічних заходів Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Тернопільська, Чернівецька області.

В Україні станом на 23 червня лабораторно підтверджено 38 074 випадки COVID-19, померло 1035 осіб, одужало - 16 956.