На Сумщині виявили ще один осередок COVID-19

У Сумській області за останню добу з’явився ще один осередок коронавірусу – у Білопільському районі.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив директор Сумського обласного лабораторного центру Володимир Збаражський.

«Станом на 5 червня на Сумщині 188 офіційно підтверджених випадків захворювання на COVID-19, що на 11 більше, ніж було напередодні, з них 4 летальні. Відразу 9 нових випадків зареєстровано у Білопільському районі, який став у регіоні ще одним осередком поширення коронавірусу. Наразі від хвороби одужало 155 осіб, з них 8 - за минулу добу», - поінформував Збаражський.

Він додав, що на сьогодні продовжують хворіти 29 мешканців Сумщини, з них 13 – у Білопільському районі.

За його словами, на сьогодні випадки захворювання на коронавірус підтверджені у 9 з 18 районів Сумщини та в усіх 7 містах обласного значення. Причому у двох – Конотопі й Охтирці – усі хворі вже вилікувалися.

За весь час епідемії коронавірусу в Україні у Сумах підтверджено 47 випадків COVID-19, Кролевці – 23, Конотопі і Шостці – по 14, Ромнах – 8, Глухові – 5, Охтирці – 4, Білопіллі – 2, Лебедині, і Бурині – по 1.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 5 червня в Україні 25 963 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них 762 летальних, 11 372 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 553 нових випадки.