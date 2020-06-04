У двох містах Сумщини вже вилікувалися усі хворі на COVID-19

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив директор Сумського обласного лабораторного центру Володимир Збаражський.

«Станом на 4 червня на Сумщині 177 офіційно підтверджених випадків захворювання на COVID-19, що на 3 більше, ніж було напередодні, з них 4 летальні. Нові випадки зареєстровано у Сумах, Білопільському та Тростянецькому районах. З початку літа в обласному центрі інфікованих виявляють кожного дня. Разом з тим на сьогодні у місті найбільше й тих, хто вже вилікувався від хвороби: 37 із 147 одужалих в області», - поінформував Збаражський.

Він додав, що на сьогодні продовжують хворіти 26 мешканців Сумщини, з них найбільше - 10 – в обласному центрі.

За його словами, на сьогодні випадки захворювання на коронавірус підтверджені у 9 з 18 районів Сумщини та в усіх 7 містах обласного значення. Причому у двох – Конотопі й Охтирці – усі хворі вже вилікувалися.

За весь час епідемії коронавірусу в Україні у Сумах підтверджено 47 випадків COVID-19, Кролевці – 23, Конотопі і Шостці – по 14, Ромнах – 8, Глухові – 5, Охтирці – 4, Білопіллі – 2, Лебедині, і Бурині – по 1.

У Конотопському районі виявлено 26 випадків інфікування, Сумському – 12, Кролевецькому - 8, Білопільському і Тростянецькому – по 3, Глухівському і Роменському – по 2, Охтирському і Недригайлівському - по 1.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 4 червня в Україні 25 411 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 747 летальних, 1 1 042 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 588 нових випадків.