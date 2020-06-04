У Запорізькій області на COVID-19 захворіли 469 осіб, померли - 14

За останню добу в Запорізькій області зареєстрували 6 нових випадків захворювання на COVID-19 та 1 летальний випадок від коронавірусу.

Про це Укрінформу повідомили в пресслужбі держустанови “Запорізький обласний лабораторний центр МОЗ”.

“За останню добу в області зареєстровано 6 нових лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19 (м. Запоріжжя – 4, Більмацький район – 1, Розівський район - 1). Зареєстрований 1 летальний випадок в Більмацькому районі - чоловік 64 років, мав тяжкий перебіг захворювання та вікові порушення з боку серцево-судинної системи. Станом на 9:00 04.06.2020 в області зареєстровано всього 469 лабораторно підтверджених випадків, в т.ч. 47 – серед дітей та 73 – серед медичних працівників”, - йдеться у повідомленні.

В розрізі адміністративних територій області найбільше хворих у Запоріжжі – 355. Також хворі є у м. Бердянськ – 13, м. Мелітополь – 33, м. Енергодар – 15, Токмакський р-н – 4, Мелітопольський р-н –8, Запорізький – 16, Оріхівський – 7, Пологівський - 1, Новомиколаївський р-н – 1, К-Дніпровський - 1, Василівський – 4, Якимівський – 1, Більмацький р-н - 2, Михайлівський – 7, Розівський р-н – 1.

Найбільша кількість захворілих інфікувалась внаслідок контакту із лабораторно підтвердженим випадком – 305 осіб; 24 захворілих прибули з-за кордону; джерело інфекції по 140 хворих не встановлено.

За інформацією медиків, за добу одужало 11 хворих. Всього з початку епідемії одужало та виписано зі стаціонарів після негативних повторних обстежень на коронавірус методом ПЛР 269 хворих.

Зареєстровано 14 летальних випадків (м. Мелітополь -1, Запорізький р-н – 2, м. Бердянськ - 1, м. Запоріжжя – 8, м. Енергодар – 1, Більмацький р-н – 1). Всі померлі - особи похилого віку та належали до групи ризику (мали супутні гострі або хронічні серцево-судинні патології, вікові порушення з боку серцево-судинної системи, злоякісні новоутворення, цукровий діабет).

Продовжує лікуватись 185 хворих, із яких 49 – в стаціонарах, 136 – вдома в режимі самоізоляції під наглядом лікарів.

Як повідомлялося, в Україні станом на ранок 4 червня підтверджено 25 411 випадків COVID-19. Одужали 11 042 осіб, померли - 747. Протягом останньої доби зафіксовано 588 нових випадків коронавірусу.