В Україні підтвердили 25 411 випадків COVID-19, за добу - 588

Станом на 4 червня в Україні лабораторно підтверджено 25 411 випадків COVID-19. За добу зафіксували 588 нових випадків.

Про це свідчать дані Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу.

Зафіксовано 12 нових летальних випадків.

Загалом за даними Системи, одужали 10 440 осіб, хворіють на COVID-19 - 14 224 особи.

Найбільше нових випадків за минулу добу зареєстровано в Києві - 77, та у Львівській області - 85.

Як повідомлялося, протягом минулої доби, 3 червня, в Україні було лабораторно підтверджено 483 випадки коронавірусу.

Тим часом 5 червня в країні розпочнуться нові пом’якшення карантину: уряд дозволив закладам громадського харчування приймати відвідувачів усередині, дозволив проведення релігійних заходів, скасував обов’язкову самоізоляцію для осіб старше 60 років тощо. Усі ці зміни діятимуть за правилами адаптивного карантину – тобто у кожному регіоні встановлюватимуться індивідуально.