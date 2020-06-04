У світі зафіксували вже понад 6,5 мільйона випадків коронавірусу

Станом на ранок 4 червня у світі загалом підтверджено більше ніж 6,5 млн випадків коронавірусу, включаючи 388 тисяч летальних, а одужали від цього захворювання понад 3,1 мільйона людей.

Про це свідчать дані Worldometer.

У четвер зранку загальна кількість підтверджених у світі випадків захворювання на COVID-19 становить 6 573 585. З них 388 041 – летальні. А число людей, які вже вилікувалися від коронавірусної хвороби, становить 3 171 032.

У першу трійку за кількістю заражених осіб входять США (1 901 783), Бразилія (584 562) та Російська Федерація (432 277).

Натомість у країнах Європи й далі епідеміологічна ситуація стає все ліпшою: карантинні обмеження поступово знімаються, а кордони відкриваються.