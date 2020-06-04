На Вінниччині кількість хворих на COVID-19 сягнула 1077, за добу зафіксовано 27 нових випадків інфікування коронавірусом.

Такі дані містить Система моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.

Від початку епідемії на Вінниччині одужало 677 інфікованих, або 63% від загальної кількості; з них за останню добу - 20 людей. Продовжують хворіти 384 особи.

Нових летальних випадків не зафіксовано.

Вінницьким обласним лабораторним центром зафіксовано 1557 підозр на коронавірус.

Як повідомлялося, за даними ЦГЗ, в Україні станом на 4 червня лабораторно підтверджено 25 411 випадок COVID-19, зокрема, 588 за минулу добу.