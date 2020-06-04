Для українських аеропортів розробили “карантинні” вимоги

Державна авіаційна служба України видала рішення з безпеки польотів щодо експлуатаційних заходів протидії розповсюдженню інфекції коронавірусу.

Серед основних — фізичне дистанціювання, захисні маски, альтернативна мобільна реєстрація та безконтактна посадка. Про це йдеться на сторінці відомства у Facebook.

“Доступ до терміналів аеропорту має бути максимально обмежений для пасажирів, членів екіпажу та персоналу. Має бути запроваджене фізичне дистанціювання (1,5 метра між людьми), посилені гігієнічні процедури та прибирання. У місцях із високою концентрацією пасажирів мають бути вжиті заходи для запобігання черг”, - йдеться у повідомленні.

Окрім того, має бути запроваджено електронні альтернативи процесів, зокрема мобільна реєстрація, безконтактна посадка.

Згідно з рекомендаціями, усі в аеропорту мають носити захисні маски: персонал і пасажири. Персонал також має бути в захисних рукавичках.

Рекомендується проводити температурний скринінг пасажирам, які відлітають та прибувають у термінал.

Для доставки пасажирів до літаків Державіаслужба радить експлуатантам збільшити кількість автобусів.

Як повідомлялося, уряд з 12 березня ввів в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Зокрема, було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське і міжобласне автомобільне, залізничне і авіасполучення.

З 28 березня Україна повністю закрила кордон для регулярного сполучення, в тому числі авіаційного. Кабінет міністрів 4 травня продовжив дію карантину до 22 травня, але з 11 травня обмеження були ослаблені.

Так, рішенням уряду із 5 червня відновлюються внутрішні авіасполучення, а із 15 червня – міжнародні.

Фото: МВС