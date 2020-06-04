МОЗ розробляє "карантинні" правила для аеропортів

Міністерство охорони здоров'я працює над розробкою правил для функціонування аеропортів на час карантину.

Про це на брифінгу 4 червня сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми зараз розробляємо ці правила, в тому числі із урахуванням європейського досвіду. Над розробкою працюють українські фахівці. Я думаю, що на цьому тижні ми більш-менш чітко дійдемо до конкретних правил", - сказав Степанов.

Він зазначив, що правила розробляються з урахуванням досвіду та тих вимог, які ставитимуть європейські партнери або інші країни, де вже відкрито міжнародне авіаспослучення.

Як повідомлялося, з 5 червня уряд запустить внутрішнє авіасполучення, а з 15 червня – міжнародне.

Уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції. Було зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах.

Перші послаблення карантинних обмежень в Україні стартували з 11 травня.

Із 22 травня в Україні оголошено наступний етап послаблення карантину. Кабінет міністрів ухвалив рішення про встановлення адаптивного карантину в Україні з 22 травня по 22 червня.

Як повідомляв Укрінформ, за минулу добу захворіли 588 осіб, загалом за весь час пандемії в Україні захворіли 25 411 людей.