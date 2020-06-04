Вісім областей та Київ не готові до послаблення карантину – МОЗ

Станом на 4 червня вісім регіонів України та Київ не відповідають усім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Згідно з даними, поки не готові до послаблення карантину м. Київ, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Луганська, Львівська, Рівненська та Чернівецька області.

Дані щодо визначених критеріїв з АР Крим та м. Севастополь відсутні.

Неможливість переходити на наступний етап зняття карантинних обмежень у цих областях пояснюється високою інцидентністю (загальна кількість нових випадків COVID-19 за останні 7 днів на 100 тис. населення), великою завантаженістю ліжкових місць у медзакладах та низьким охопленням населення ПЛР-тестуванням на коронавірус.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів 20 травня ухвалив рішення про перехід на адаптивну модель карантину з 22 травня до 22 червня.

Як повідомляв Укірінформ, за минулу добу захворіли 588 осіб, загалом за весь час пандемії в Україні захворіли 25 411 осіб.