Відкриття пунктів пропуску: штаб ООС назвав правила перетину лінії розмежування

Відкриття пунктів пропуску: штаб ООС назвав правила перетину лінії розмежування

Укрінформ
В районі ООС частково відновлюється робота КПВВ.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

"Завтра, 10 червня з 11.00 відновлюється пропуск осіб і транспортних засобів через лінію розмежування в контрольних пунктах в’їзду-виїзду для автомобільного і пішого сполучення в районі проведення операції Об’єднаних сил", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, пропуск громадян і транспортних засобів буде проводитися щоденно з 11.00 до 14.00 та здійснюватися:

для автомобільного сполучення - через КПВВ «МАР’ЇНКА» – дорожній коридор «Донецьк – Курахове»;

для пішого сполучення - через КПВВ «СТАНИЦЯ ЛУГАНСЬКА» – дорожній коридор «Станиця Луганська – Щастя – Новоайдар».

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Пресцентр попереджає, що під час в’їзду на підконтрольну уряду України територію з громадянами проводитиметься температурний скринінг. Обов’язковою умовою також є перебування в захисній масці (респіраторі) та дотримання соціальної дистанції з урахуванням нанесеної розмітки.

Слід зауважити, що для пропуску через КПВВ громадяни повинні дати згоду на проведення заходів обов’язкової самоізоляції, з використанням єдиного електронного сервісу «Дій вдома», або обсервації, відповідно до вимог постанови Кабінету міністрів України №392 від 20.05.2020.

Пріоритет на перетин лінії розмежування надається громадянам: за наявності причин соціально-гуманітарного характеру (при наданні відповідних підтверджуючих документів);

які слідують для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та особам, що їх супроводжують (при пред’явленні сертифікату та запрошення-перепустки).

Громадяни, які перетинатимуть лінію розмежування для участі у складанні тестування із ЗНО та особи, які їх супроводжують, будуть звільнені від заходів обов’язкової самоізоляції або обсервації. Пропуск решти осіб здійснюватиметься після оформлення громадян пріоритетної категорії, інформує пресцентр штабу ООС.

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