КПВВ відкриватимуть "адаптивно", в залежності від епідситуації — Резніков

Пом'якшення обмежень для перетину контрольно-пропускних пунктів в'їзду-виїзду з непідконтрольним Донбасом розпочнеться всередині червня та проходитиме в адаптивному режимі залежно від епідеміологічної ситуації.

Про це заявив віцепрем’єр-міністр – міністр з питань тимчасово окупованих територій Олексій Резніков ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У спокійному режимі ми будемо адаптивно відкривати (КПВВ - ред.), починаючи з середини червня, приймати рішення в залежності від епідеміологічного стану, в тому числі на окупованих територіях", - сказав урядовець.

Він підкреслив, що наразі немає жодної офіційної інформації про правдиві ситуацію з коронавірусом на непідконтрольний території.

"Тільки через різні джерела, через ту ж саму правозахисну групу, через інші джерела ми встановлюємо приблизну епідеміологічну ситуацію на тій території і вона є небезпечною стосовно Донецької, Луганської областей, які сьогодні є контрольованими урядом України", - розповів Резніков.

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У цьому зв'язку, за його словами, якщо "просто так" відкрити КПВВ, то є ризики внесення інфекції на підконтрольну Україні територію.

"Як будуть відкриватися КПВВ на лінії розмежування і що буде відбуватися. Так званий "адаптивний" буде режим: спочатку мова йтиме про дітей, про студентів, які повертатимуться на навчання, про людей, які мають роботу на підконтрольній уряду території", - пояснив віцепрем'єр-міністр.

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Водночас Резніков нагадав, що наразі КПВВ люди можуть перетинати у разі наявності в них на те "гуманітарних причин".

Як повідомлялося, на традиційній нараді щодо коронавірусу під головуванням Президента Володимира Зеленського 5 червня штаб Операції Об'єднаних сил проінформував, що з 10 червня готуються до відкриття контрольних пунктів в’їзду/виїзду (КПВВ) на лінії розмежування.

Фото: hromadske