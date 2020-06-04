Червоний Хрест доправив 53 тонни будматеріалів жителям окупованого Донбасу

Прикордонники Донецького загону оформили та пропустили через лінію розмежування три автівки із гуманітарною допомогою від Міжнародного Комітету Червоного Хреста.

Про це йдеться у повідомленні ДПСУ.

"Учора, 3 червня, прикордонники Донецького загону оформили та пропустили через лінію розмежування три автівки із гуманітарною допомогою від Міжнародного Комітету Червоного Хреста. Гуманітарний вантаж направлено цивільним громадянам, які проживають на тимчасово окупованій території України та безпосередньо постраждали від агресії РФ", - йдеться у повідомленні.

Автомобілі з будівельними матеріалами загальною вагою понад 53 тонни прослідували за маршрутом «Київ-Донецьк» через КПВВ «Новотроїцьке».

Фото: ДПСУ