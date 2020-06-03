Росія сприяє закриттю шахт в ОРДЛО, щоб торгувати своїм вугіллям — Резніков

На тимчасово окупованих територіях Донбасу закривається багато шахт, і без роботи залишається велика кількість місцевих жителів.

Закриття українських шахт вигідне для Російської Федерації, яка хоче торгувати своїм вугіллям. Про це розповів віцепрем’єр-міністр – міністр з питань тимчасово окупованих територій Олексій Резніков в ефірі телеканалу "Дом".

"Там закриваються незрозуміло в якому режимі шахти. Тому що Російській Федерації не вигідні українські шахти, їй вигідно їх закрити й торгувати своїм вугіллям. Вони таким чином позбавляють робочих місць населення вугільної частини Донбасу. Причому екологічна катастрофа очевидна, там радіаційний фон зростає. Вони цю територію не вважають своєю, не збираються її робити своєю. Це політика "випаленої землі". Це вивезення обладнання, вивезення цілих заводів, нам всім це відомо", – сказав Резніков.

Однак усе ж Україна може використовувати це на свою користь, коли звільнить ці території, зазначає віцепрем’єр. Тоді наша країна, за його словами, будуватиме там нові заводи з сучасним обладнанням.

"Це шанс. Коли ми звільнимо ці території, ми будемо будувати нові заводи, сучасні, з новим обладнанням і новими технологіями. Ось цей мотлох 1960-х років – та заберіть його собі, робіть з ним, що хочете. Це навпаки шанс. Ось я вам скажу: будь-яка криза – це шанс. І ми ним скористаємося", – акцентував він.

Резніков додав, що сьогодні в ОРЛДО залишається все менше працездатного населення, а переважають люди пенсійного віку та діти. Оскільки нікому заробляти та платити податки, погіршується економічна ситуація.

"Там залишається сьогодні все менше і менше працездатного населення. Більше людей пенсійного віку, і діти ще. Тому там така довга історія погіршення економічної ситуації, тому що нікому заробляти податки. Працездатне населення там тане, зменшується. Вони їдуть. Це депресивна територія, там ніхто не хоче жити. Тому хтось бере паспорти (Російської Федерації – ред.). Сьогодні з точки зору статистики, за нашими оцінками, паспортизували до 200 тисяч людей, і вони продовжують це робити. Ці громадяни поїдуть на материкову частину Росії, але що їм там робити?" – зазначив Резніков.

Як повідомляв Укрінформ, за даними Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, станом на квітень 2020 року на окупованих територіях Луганської області видобуток вугілля з початку року скоротився на 33%, а виробництво феросплавів – на 60%, при цьому на 40% зросли борги із заробітної плати. У міністерстві також повідомляли, що окупаційна адміністрація вже анонсувала заходи з «реорганізації» вугільної галузі. Ухвалено «закон» щодо порядку ліквідації збиткових підприємств, що фактично означатиме масове скорочення.