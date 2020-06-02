Учасниками майданчика щодо Криму мають бути підписанти Будапештського меморандуму - Резніков

Віцепрем’єр Олексій Резніков вважає, що у діяльності політичного майданчика щодо ситуації у Криму мають брати участь країни-підписанти Будапештського меморандуму.

Про це Резніков заявив у ефірі програми «Свобода слова» на ICTV, відповідаючи на запитання депутата ВР Сергія Рахманіна щодо майданчика, де Крим був би в порядку денному, передає кореспондент Укрінформу.

Віцепрем’єр наголосив, що питання Криму в жодному разі не можна знімати з порядку денного.

«Російська агресія почалася якраз з окупації Криму, а потім вона вже перейшла на окремі райони Донбасу. І я не тільки вважаю, - я переконаний, що ми маємо це робити, і робимо це в усіх консультаціях. Ми не знімаємо питання Криму з порядку денного, ні в якому разі. Питання - хто має бути учасником (майданчика щодо Криму – ред.). На моє переконання, це мають бути якраз країни-підписанти Будапештського меморандуму - базові й ті, які до нього приєдналися. Це був би дуже добрий знак», - зазначив Резніков.

Як повідомлялося, 18 травня Резніков заявив, що Україна пропонуватиме окрему платформу для переговорів щодо Криму.