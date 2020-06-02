Кулеба вважає Будапештський меморандум "чудовою темою для безкінечних дискусій"

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що про Будапештський меморандум можна безкінечно дискутувати, але на цій темі не варто зациклюватися.

Про це дипломат заявив в ефірі програми «Свобода слова на ICTV», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Будапештський меморандум – це чудова тема для безкінечних дискусій. Є абсолютно різні точки зору з цього приводу. І питання не в тому, щоб його реанімувати, питання в тому, щоб забезпечити його дотримання, і ті, хто вірить, що це можливо, безумовно, докладатимуть для цього зусиль. Але не можна зациклюватися виключно на Будапештському меморандумі, хоча він теж має певний потенціал», - сказав Кулеба.

Як повідомлялося, віце-прем'єр-міністр України з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив виданню Atlantic Counsil, що аби зупинити президента Росії Володимира Путіна, західний світ повинен переглянути Будапештський меморандум 1994 року.