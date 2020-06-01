Україна в Берліні продемонструє докази ескалації Росією ситуації на Донбасі – Кулеба

Українська делегація під час переговорів у Берліні 2 червня поінформує німецьких партнерів насамперед про ескалацію РФ ситуації на Донбасі, а також порушить питання деокупації Криму та незаконні утримання українських політв’язнів у РФ.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі програми «Свобода слова на ICTV», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми хочемо поінформувати наших партнерів не лише про політичну, а й насамперед безпекову складову ситуації на сході України. Ми всі маємо достатньо доказів того, до якої ескалації вдається Російська Федерація та її представники в окупованих районах Донецької та Луганської областей і з перших рук, завдяки участі міністра оборони України в нашій делегації, завтра вони зможуть отримати максимально точну і достовірну інформацію», - сказав Кулеба.

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Дипломат додав, що хоча магістральною темою завтрашніх переговорів є ситуація на Донбасі, але під час зустрічі з главою МЗС Німеччини він також планує порушити питання Криму і захисту кримських в’язнів Кремля, яких незаконно утримують окупанти. Коментуючи припущення, що керівник Офісу Президента Андрій Єрмак є неофіційним главою делегації, який контролюватиме перебіг перемовин, Кулеба підкреслив, що главою делегації в Берліні є міністр закордонних справ.

«Це саме візит міністра закордонних справ. Водночас для того, щоб наші партнери отримали максимальну повноту інформації, участь в делегації бере і глава Офісу Президента, і віце-прем’єр-міністр з питань реінтеграції окупованих територій, і міністр оборони», - наголосив він.

У відповідь на запитання, чи має делегація директиви для завтрашніх переговорів у Берліні, Кулеба зазначив, що « формально затвердженого підписаного документа для делегації немає».

«Але я запевняю вас, що всі учасники делегації виступатимуть зі спільних позицій», - заявив глава МЗС.