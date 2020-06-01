Кулеба та Єрмак 2 червня їдуть з візитом до Німеччини

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та керівник Офісу Президента Андрій Єрмак у вівторок, 2 червня, відвідають з робочим візитом Федеративну Республіку Німеччина.

Про це повідомляє пресслужба МЗС.

"У вівторок, 2 червня, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відвідає з робочим візитом Федеративну Республіку Німеччина. Участь у візиті також візьме керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до складу української делегації також увійдуть віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, міністр оборони Андрій Таран, заступник керівника ОП Ігор Жовква та інші посадові особи.

У Берліні заплановані зустрічі з федеральним міністром закордонних справ Німеччини Гайко Маасом, зовнішньополітичним радником канцлера Яном Гекером, міністром оборони Аннеґрет Крамп-Карренбауер.

Зустрічі у німецькій столиці відбуватимуться із дотриманням усіх належних санітарно-гігієнічних норм, передбачених в умовах пандемії COVID-19, зазначили в МЗС.

"У ході візиту сторони обговорять низку важливих аспектів двосторонньої співпраці, безпекову та гуманітарну ситуацію на Сході України, виконання домовленостей грудневого саміту нормандського формату на рівні глав держав та урядів, ініціативи щодо деокупації Криму, а також шляхи подальшої координації зусиль з подолання наслідків пандемії COVID-19", - поінформували в українському зовнішньополітичному відомстві.

За результатами перемовин міністрів закордонних справ України та ФРН запланована спільна пресконференція.