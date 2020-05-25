ЄС має підтримати Україну та відповісти на виклик з боку Росії – Боррель

В умовах глобальних викликів Євросоюз має дотримуватися власних пріоритетів, підтримати Україну та інших партнерів на Сході, знайти відповідь на виклики, що виходять від Російської Федерації.

Про це під час віртуального виступу на щорічній конференції німецьких послів у Берліні заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель, повідомляється на сайті Європейської служби зовнішніх дій.

«На Сході ми маємо підтримати Україну та, безумовно, зміцнити зв’язки з усіма (країнами) Східного партнерства. Але ми також маємо провести відверте обговорення, що нам робити з Росію, яка здатна кидати виклик важливим спільним інтересам європейської безпеки. Ми маємо проводити вибіркове залучення Росії в тих сферах, які цікаві для нас. Це не суперечить тому, щоб бути твердими. Нам потрібен розумний баланс між твердістю та санкціями відносно Росії з обережними спробами залучення в обраних сферах», - наголосив високий представник ЄС.

Читайте також: ЄС закликав Штати переглянути рішення про вихід із Договору відкритого неба

Він додав, що «нам потрібно купляти газ, але їм потрібно його продати. Тож давайте докладати зусиль, щоб досягти кращого розуміння поміж нами щодо того... як ми можемо будувати довіру, щоб рухатися вперед разом».