ЄС закликав Штати переглянути рішення про вихід із Договору відкритого неба

Високий представник ЄС Жозеп Боррель висловив жаль з приводу рішення Сполучених Штатів вийти з Договору про відкрите небо та закликав США переглянути це рішення.

Його заяву оприлюднено на сайті Європейської служби зовнішніх справ.

"Висловлюю жаль з приводу оголошення Сполученими Штатами щодо виходу з Договору про відкрите небо. Цей Договір є ключовим елементом нашої архітектури з контролю над озброєнням та слугує важливим заходом зміцнення довіри та розбудови безпеки. З моменту набуття чинності у 2002 році ця угода дозволила здійснити понад 1500 спостережних польотів над територією всіх країн-учасниць. Цей договір надає прозорість та передбачуваність. Він є важливим внеском у європейську та глобальну безпеку і стабільність", - наголосив Боррель.

Він зауважив, що всі країни мають і надалі визнавати важливу роль цього документа та забезпечити повне його виконання.

"Вихід із Договору не є рішенням, яке б дозволило вирішити труднощі в імплементації та відповідності до нього іншою стороною. Продовжуючи закликати Росію негайно повернутися до повного виконання Договору, я закликаю Сполучені Штати переглянути своє рішення. Європейський Союз вивчить, які наслідки таке рішення може отримати для нашої власної безпеки", - підкреслив високий представник ЄС.

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Як повідомлялося, за інформацією іноземних ЗМІ, США 22 травня мають намір оголосити про вихід з Договору про відкрите небо. Причиною такого рішення президент США Дональд Трамп називав порушення Росією цього Договору.

Угода була підписана у 1992 році й набула чинності у 2002 році. Вона об'єднує 34 держави та сприяє зміцненню довіри між ними.

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Угода запроваджує єдиний режим контролю над озброєннями, який охоплює всю територію США і Росії.