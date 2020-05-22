Намір США вийти з Угоди про відкрите небо викликаний діями Росії - МЗС Естонії

За оцінкою міністра закордонних справ Естонії Урмаса Рейнсалу, намір США вийти з Угоди про відкрите небо викликаний неодноразовими порушеннями договору з боку Росії.

Про це повідомляє портал національного телерадіомовлення ERR.

"Вихід США з договору викликаний неодноразовими порушеннями договору з боку Росії, наприклад, обмеженнями на спостережні польоти в Калінінграді, а також поблизу окупованої території Грузії. Кроки США повністю зрозумілі. Реакція США на російські порушення була такою ж, як і в зв'язку із договором ДЛРСМД торік", - заявив Рейнсалу.

Він нагадав регламенту, за яким вихід США з Угоди набуде чинності упродовж 6 місяців після повідомлення. Якщо Росія в цей період відмовиться від порушення Угоди, США ще можуть змінити своє рішення. "Ми закликаємо Росію нарешті поставитися серйозно до порушених США проблем і вирішити їх негайно або як мінімум упродовж найближчих шести місяців. Також важливо зазначити, що США не закликали інші держави розірвати цей договір", - додав глава естонського зовнішньополітичного відомства.

Як повідомляв раніше Укрінформ, міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас заявив, що Німеччина шкодує про намір США вийти з Угоди про відкрите небо, оскільки це суттєво зменшує сферу її використання. При цьому Маас визнав, що останніми роками виникли труднощі з виконанням Угоди з російського боку, однак, на його думку, це не виправдовує рішення Вашингтона.

Угода про відкрите небо була підписана у 1992 році і набула чинності в 2002 році. Вона об'єднує 34 держави і сприяє зміцненню довіри між ними. Угода запроваджує єдиний режим контролю над озброєннями, який охоплює всю територію США і Росії. З моменту набуття чинності здійснено понад 1500 спостережних польотів.

Як повідомлялося, за інформацією іноземних ЗМІ, США 22 травня мають намір оголосити про вихід з Угоди про відкрите небо.