Трамп готується оголосити про вихід США з Договору про відкрите небо - CNN
Про це повідомляє в четвер американський телеканал CNN із посиланням на джерело в американському уряді.
"Адміністрація Трампа готується оголосити про вихід з Договору про відкрите небо, який має на меті зниження ризиків військових непорозумінь, здатних призвести до війни", - зазначається в повідомленні.
За словами джерела, офіційне оголошення з цього питання може бути зроблено в п'ятницю, 22 травня.
Як повідомлялося, Договорі про відкрите небо, який був підписаний у 1992 році, дозволяє країнам-членам здійснювати короткочасні беззбройні розвідувальні польоти над іншими країнами для збору даних про військові сили та їхню діяльність. Договір про відкрите небо був частиною цілого комплексу угод про контроль над озброєнням, що мали на меті забезпечення стабільності й передбачуваності на європейському континенті. Крім того, ця договірна база спрямована на зменшення ризику непорозумінь, які можуть перетворитись на конфлікт, забезпечивши прозорість.
Фото: The White House