Глава Пентагону звинуватив РФ у порушенні Угоди про відкрите небо

Росія, порушуючи Угоду про відкрите небо, блокує польоти літаків США над Балтійським морем в районі Калінінграда та поблизу Грузії.

Про це заявив очільник Пентагону Марк Еспер, повідомляє Business Standart.

"Нам також відмовляють у доступі до польотів у межах військових навчань", - заявив Еспер.

Він заявив, що порушив дане питання минулого місяця на зустрічі з міністрами оборони НАТО.

"Це важливо для багатьох наших союзників по НАТО, щоб вони мали змогу пролітати над територією", - сказав він.

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Угода про відкрите небо, яку підписали США, РФ та ще 32 країни, набрала чинності у 2002 році. Її метою є сприяння зміцненню довіри між державами через удосконалення механізмів контролю за військовою діяльністю та за дотриманням чинних договорів у галузі контролю над озброєннями.

Угода встановлює режим відкритого неба, щоб забезпечити можливість його учасникам здійснювати обльоти територій одне одного.

Американська сторона для польотів за програмою «Відкрите небо» переважно використовує літаки типу ОС-135В (модифікація літака-заправника Boeing KC-135 Stratotanker).