Пентагон підписав угоду щодо виробництва Javelin для України

Міністерство оборони США уклало угоду на виробництво протитанкових ракетних комплексів Javelin для України та інших країн - партнерів.

Про це йдеться на сайті Пентагона.

"Компанія Raytheon / Lockheed Martin Javelin, місто Тусон, Арізона отримала 18431 215 доларів відповідно до контракту W31P4Q-19-C-0059", - йдеться у повідомленні.

Компанія Raytheon - Lockheed Martin візьметься за виробництво ракетних комплексів Javelin також для Австралії, Грузії, Індонезії, Йорданії, Ірландії, Катару, Литви, Нової Зеландії, Норвегії, Об'єднаних Арабських Еміратів, Оману, Туреччини, Франції, Чехії та Естонії.

Комплекси вироблятимуть у місті Тусон (штат Арізона). З цією метою з американського бюджету виділено $18,4 млн.

Очікувана дата завершення виробництва - 25 червня 2020 року.

Як повідомлялося, американська сторона розпочне фінансування затвердженої раніше в бюджеті 2020 року оборонної допомоги Україні вже у лютому, причому основний акцент буде зроблено на посиленні Військово-морських сил України.