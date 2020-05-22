Німеччина шкодує через намір США вийти з Угоди про відкрите небо, адже це суттєво зменшує сферу його використання.

Про це заявив міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас, повідомляється на сайті відомства.

"Вихід США з Угоди про відкрите небо суттєво зменшує сферу його використання... Рішення уряду США набирає чинності через пів року, і у цей період ми будемо інтенсивно працювати з нашими однодумцями, щоб уряд США переосмислив своє рішення. Росію ми закликаємо повернутися до повного виконання Договору", - заявив Маас.

Він визнав, що впродовж останніх років виникли труднощі з виконанням Угоди з боку російської сторони, однак, на його думку, це не виправдовує рішення Вашингтона. За словами Мааса, він неодноразово давав це зрозуміти держсекретарю США Майку Помпео разом з колегами з Франції, Польщі та Великої Британії.

Глава МЗС ФРН шкодує щодо оголошеного урядом Сполучених Штатів наміру вийти з Договору про відкрите небо, який є важливою частиною європейської архітектури контролю над озброєннями. Ця угода сприяє безпеці та миру практично в усій Північній півкулі, нагадав німецький міністр.

Угода про відкрите небо був підписаний у 1992 році та набув чинності у 2002 році. Він об’єднує 34 держави і сприяє зміцненню довіри між ними. Договір заповаджує єдиний режим контролю над озброєнням, який охоплює всю територію США та Росії. З моменту набуття чинності було здійснено понад 1500 спостережних польотів.

Як повідомлялося, за інформацією іноземних ЗМІ, США 22 травня мають намір оголосити про вихід із Угоди про відкрите небо.