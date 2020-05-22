У США заявили, що Росія стежила за Трампом в межах Угоди про відкрите небо

Росія стежила за місцезнаходженням президента США Дональда Трампа під час польотів над США, які виконувалися за Угодою про відкрите небо.

Про це заявив радник Трампа з національної безпеки Роберт ОʼБраєн в ефірі телеканалу Fox News.

«Раніше вони (російські літаки – ред.) літали над Білим домом, вони літали над цивільною інфраструктурою. Вони відстежували, де може перебувати президент - у Кемп-Девіді або Бедмінстері. Отже, вони використовували Угоду не належним чином», — наголосив ОʼБраєн.

Як повідомляв Укрінформ, адміністрація президента США Дональда Трампа має намір офіційно оголосити про припинення членства Сполучених Штатів в Угоді про відкрите небо – це договір, спрямований на запобігання військових непорозумінь та конфліктів.

Очікується, що це станеться 22 травня.

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Угода про відкрите небо, підписана у 1992 році, дозволяє країнам-членам здійснювати короткочасні беззбройні розвідувальні польоти над іншими країнами для збору даних про військові сили та їхню діяльність.

Цей документ був частиною цілого комплексу угод про контроль за озброєнням, що мали на меті забезпечення стабільності й передбачуваності на Європейському континенті.